Visite guidée de la salle Pierre Bertel – 30 ans de la Communauté de communes Bretagne romantique Salle de gymnatique Pierre Bertel Saint-Domineuc

Visite guidée de la salle Pierre Bertel – 30 ans de la Communauté de communes Bretagne romantique Salle de gymnatique Pierre Bertel Saint-Domineuc samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la salle Pierre Bertel – 30 ans de la Communauté de communes Bretagne romantique Samedi 20 septembre, 09h30, 11h00, 14h30, 16h00 Salle de gymnatique Pierre Bertel Ille-et-Vilaine

Les inscriptions sont ouvertes sur notre site Internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Pour célébrer ses 30 ans, la communauté de communes Bretagne Romantique vous ouvre les portes de la salle Pierre Bertel à Saint-Domineuc.

Un lieu emblématique où seront abordés les engagements de la collectivité en matière de sport, de culture et d’éducation.

Salle de gymnatique Pierre Bertel 15 Chemin des Dames, 35190 Saint-Domineuc Saint-Domineuc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 45 23 45 https://bretagneromantique.fr/pierre-bertel/ https://www.facebook.com/CCBretagneRomantique/?locale=fr_FR;https://fr.linkedin.com/company/communaut%C3%A9-de-communes-bretagne-romantique [{« type »: « link », « value »: « https://bretagneromantique.fr/evenement/portes-ouvertes-ccbr-30-ans/ »}] Équipement sportif de la communauté de communes Bretagne Romantique. La salle accueille un club de gymnastique. Places de parking à proximité.

Pour célébrer ses 30 ans, la communauté de communes Bretagne Romantique vous ouvre les portes de la salle Pierre Bertel à Saint-Domineuc.

Communauté de communes Bretagne romantique