Visite guidée de la salle Saint-Géraud au Musée d’art et d’archéologie Musée d’art et d’archéologie Aurillac

Visite guidée de la salle Saint-Géraud au Musée d’art et d’archéologie Dimanche 21 septembre, 14h00 Musée d’art et d’archéologie Cantal

Sans réservation (tout public)

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée, en continu, de la salle Saint-Géraud, découverte des sarcophages et des objets du monastère.

Musée d’art et d’archéologie 37 rue des Carmes 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 45 46 10 http://musees.aurillac.fr Le parcours du musée vous propose une exploration à travers l’histoire de l’humanité et du territoire cantalien. Pour débuter la visite, les collections ethnographiques évoquent les traditions populaires et industrielles régionales, notamment la production de parapluies, offrant ainsi un précieux témoignage de la vie quotidienne de la région. Puis les collections d’archéologie vous transportent à travers le temps, retraçant la vie et l’habitat dans le Cantal depuis ses origines jusqu’à la période médiévale. Le propos archéologique est complété par la présentation de vestiges provenant de l’abbaye Saint-Géraud d’Aurillac fouillée entre 2013 et 2014. Le dernier niveau consacré aux collections de peintures et sculptures permet de parcourir les principales tendances de l’histoire de l’art du 15e au 20e siècle et apporte un éclairage sur différents courants stylistiques ainsi que sur l’utilisation de la nature et du paysage dans les œuvres peintes. Il se termine par la présentation d’une sélection d’œuvres d’art contemporaines du collectionneur aurillacois Jean-Claude Sergues. Enfin, le parcours s’enrichit de vitrines dédiées aux collections du Muséum des Volcans offrant ainsi un aperçu de ses fonds géologiques, paléobotaniques et zoologiques. Chaque objet sélectionné raconte une histoire, fige un moment précis de l’évolution et des dynamiques environnementales de notre planète. C’est à ces endroits précis du parcours que le dialogue entre la nature et l’expression humaine s’intensifie et invite les visiteurs à réfléchir sur l’interconnexion entre notre monde naturel et notre héritage culturel.

Journées européennes du patrimoine 2025

©Musées_Aurillac