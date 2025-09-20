Visite guidée de la savonnerie historique Rampal Latour Savonnerie Rampal Latour – Usine historique Salon-de-Provence

Visite guidée de la savonnerie historique Rampal Latour Savonnerie Rampal Latour – Usine historique Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la savonnerie historique Rampal Latour 20 et 21 septembre Savonnerie Rampal Latour – Usine historique Bouches-du-Rhône

Gratuit – réservation vivement recommandée – nombre de place limité à 20 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Différentes visites et animations sont proposées pour toute la famille :

Des visites guidées conviviales pour découvrir le lieu et le savoir-faire des Maîtres Savonniers Rampal, anciens chaudrons, salle de la coulée et du séchage du savon de Marseille…

A chaque visite, un cadeau à gagner !

Des visites particulières inédites guidées par Irène Plot, l’épouse du dirigeant, pour célébrer les 90 ans de création des savonnettes parfumées.

A l’occasion de cet anniversaire, Irène Plot vous offrira un petit savon tamponné par vos soins avec votre initiale !

Un lavage des mains à l’ancienne sur une plaque de savon de Marseille de 70 ans d’âge vous sera proposé pour une expérience sensorielle unique !

Un cabinet de curiosités en visite libre dans l’ancien atelier des savonnettes vous transportera dans le passé des lavandières et des Maîtres Savonniers.

Une boutique ancestrale dotée d’un mur spectaculaire de plus de 1600 savons de Marseille met en valeur toutes les gammes de produits pour le corps et la maison fabriqués artisanalement dans nos deux usines de Salon.

Découverte des multi-usages du savon de Marseille !

Vidéo et nombreuses archives : pour faire revivre notre beau Patrimoine !

Savonnerie Rampal Latour – Usine historique 71 rue Félix Pyat 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 94 https://www.rampal-latour.fr Maîtres Savonniers depuis 1828, Entreprise du Patrimoine Vivant, la savonnerie Rampal Latour vous ouvre ses portes pour vous partager son savoir-faire dans l’art de fabriquer des produits éthiques et authentiques pour le corps et la maison. Elle retracera tout au long du parcours guidé son histoire et ses évolutions. Une visite ludique, intéressante pour tous dans un cadre unique, une usine restée dans son jus depuis plus d’un siècle. parking : Gare – Blazots – Morgan

Différentes visites et animations sont proposées pour toute la famille :

@Rampal Latour