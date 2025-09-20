Visite guidée de la savonnerie Rampal Latour : usine moderne Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne Salon-de-Provence

Nombre de places limité à 20 personnes par créneau de visites ! pensez à réserver sur le site www.rampal-latour.fr (https://rampal-latour.fr/pages/notre-savonnerie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Des visites classiques guidées conviviales pour toute la famille sont prévues à 10h, 11h, 14h30, 15h30 et 16h30.

à chaque visite ! Animation lavage des mains : « odeur, fragrances & parfums… » !

: « odeur, fragrances & parfums… » ! Des visites inédites sur réservation seront proposées par Irène PLOT l’épouse du dirigeant. Vous l’accompagnerez pour visiter la salle des chaudrons du savon de Marseille de 15h à 16h puis l’atelier des savonnettes de 16h à 16h45.

tout le week-end avec des savons pour le corps et la maison produits à l’usine. Parking et WC

Adapté aux personnes à mobilité réduite

Savonnerie Rampal Latour – Usine Moderne 201 impasse Gaspard Monge 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 70 71 60 93 https://www.rampal-latour.fr la savonnerie Rampal Latour vous ouvre les portes de son usine moderne, un vrai complément à l’usine historique qui se visite également. Vous y découvrirez au travers d’une visite guidée notre salle des chaudrons et tout l’art de fabriquer le savon de Marseille grâce à un procédé breveté éco-responsable. Découvrez les multi-usages du savon de Marseille et un univers unique alliant tradition et innovation. Ateliers découverte pour tous. Parking gratuit au pied de la boutique et WC public

@Rampal Latour