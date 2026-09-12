VISITE GUIDÉE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
VISITE GUIDÉE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN JEP 2026
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Accompagné par l’équipe de la Scène de Bayssan, plongez dans les coulisses et explorez les espaces habituellement fermés au public.
Découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant techniques, plateau, coulisses et histoire du lieu.
Accompagné par l’équipe de la Scène de Bayssan, plongez dans les coulisses et explorez les espaces habituellement fermés au public.
Découvrez les secrets de fabrication du spectacle vivant techniques, plateau, coulisses et histoire du lieu.
Réservation obligatoire. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English :
Accompanied by the team from the Scène de Bayssan, go behind the scenes and explore areas that are usually off-limits to the public.
Discover the secrets behind live performance: technical aspects, the stage, backstage areas, and the venue’s history.
L’événement VISITE GUIDÉE DE LA SCÈNE DE BAYSSAN JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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