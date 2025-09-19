Visite guidée de la scène nationale et présentation de la saison Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Visite guidée de la scène nationale et présentation de la saison Centre Culturel - Espace Olivier Carol Foix

Visite guidée de la scène nationale et présentation de la saison Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée de la scène nationale et présentation de la saison Vendredi 19 septembre, 10h00 Centre Culturel – Espace Olivier Carol Ariège

Gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00
Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Rendez-vous gratuit en journée sur réservation :

Et aussi :

  • Vente d’affiches de cinéma de 14h à 18h.

Suivi d’une soirée flamenco, spectacle, apéro et cinéma.
Plus d’informations sur les Journées européennes du patrimoine à l’Estive.

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie 0534093780 http://www.lestive.com https://www.facebook.com/lestive/;https://www.instagram.com/;https://www.lestive.com/billetterie-en-ligne/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}] [{« link »: « https://www.lestive.com/evenement/champs-damour/ »}, {« link »: « https://www.lestive.com/evenement/parler-flamenco/ »}, {« link »: « https://www.lestive.com/temps_forts/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Depuis 1981, le cinéma de l’Estive s’est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.
Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité
Rendez-vous gratuit en journée sur réservation :

© L’Estive