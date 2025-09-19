Visite guidée de la scène nationale et présentation de la saison Centre Culturel – Espace Olivier Carol Foix

Gratuit et ouvert à tous. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Rendez-vous gratuit en journée sur réservation :

10h et 11h, visite des coulisses – Durée : 45 mn

De 14h à 15h30, Rencontrons-nous ! Présentation de saison tout public

14h30 et 15h30 visite de la cabine cinéma

16h et 17h visite guidée de l’exposition photos : Champs d’amour de Vincent Gouriou – Durée : 45 mn

Et aussi :

Vente d’affiches de cinéma de 14h à 18h.

Suivi d’une soirée flamenco, spectacle, apéro et cinéma.

Plus d’informations sur les Journées européennes du patrimoine à l’Estive.

Centre Culturel – Espace Olivier Carol 20 avenue du Général de Gaulle, 09000 Foix Foix 09000 Cadirac Ariège Occitanie

Depuis 1981, le cinéma de l'Estive s'est développé, à Foix et sur un circuit itinérant en Ariège, pour proposer un cinéma de service public, pour tous.

Classé Art et Essai, il propose une programmation variée, entre nouveaux films, découvertes et références de cinéphiles. Diffusé en salle, tout au long de l’année, il prend ses quartiers d’été sous les étoiles dans de nombreux villages ariégeois. Parking à proximité

© L’Estive