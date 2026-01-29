Visite guidée de la Scourtinerie La Scourtinerie Nyons

Visite guidée de la Scourtinerie

La Scourtinerie 36 rue de la Maladrerie Nyons Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-01 14:30:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-10-22 2026-12-24

La Scourtinerie, dernière fabrique de scourtins de France, vous invite à découvrir 5 générations d’aventure à travers son musée, son atelier et sa boutique.

.

La Scourtinerie 36 rue de la Maladrerie Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Scourtinerie, France?s last scourtins factory, invites you to discover 5 generations of adventure through its museum, workshop and store.

L’événement Visite guidée de la Scourtinerie Nyons a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale