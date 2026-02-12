Visite Guidée de la Sécherie Vieille-Église

Visite Guidée de la Sécherie

95 rue du Coupevent Vieille-Église Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2026-04-19

Avec les bénévoles de l’association Des Racines & des Hommes , venez découvrir cette ancienne sécherie à chicorée.

Sur réservation .

95 rue du Coupevent Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 67 49 05 89

