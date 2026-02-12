Visite Guidée de la Sécherie Vieille-Église
Visite Guidée de la Sécherie Vieille-Église dimanche 19 avril 2026.
Visite Guidée de la Sécherie
95 rue du Coupevent Vieille-Église Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2026-04-19
Avec les bénévoles de l’association Des Racines & des Hommes , venez découvrir cette ancienne sécherie à chicorée.
Sur réservation .
95 rue du Coupevent Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 67 49 05 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Guidée de la Sécherie Vieille-Église a été mis à jour le 2026-02-10 par CPETI Région Audruicq