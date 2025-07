Visite guidée de la Seigneurie Andlau

Place de la Mairie Andlau Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-10 15:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

La visite fait la part belle aux patrimoines naturels et culturels

Installée dans une magnifique bâtisse Renaissance de 1582, la Seigneurie vous invite à la découverte du Pays de Barr, grâce de nombreuses manipulations et dispositifs interactifs.

De la plaine à la montagne, explorez en compagnie d’un médiateur, ses paysages, ses ressources naturelles et toute la richesse de ses patrimoines vignobles, maisons à pans de bois, édifices religieux et châteaux-forts.

Petits et grands sont les bienvenus à cette visite ! .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

The tour focuses on natural and cultural heritage

German :

Bei der Besichtigung stehen Natur- und Kulturerbe im Vordergrund

Italiano :

Il tour si concentra sul patrimonio naturale e culturale

Espanol :

El recorrido se centra en el patrimonio natural y cultural

