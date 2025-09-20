Visite guidée de la soufflerie EIFFEL Soufflerie Eiffel Paris

Visite guidée de la soufflerie EIFFEL Soufflerie Eiffel Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la soufflerie EIFFEL 20 et 21 septembre Soufflerie Eiffel Paris

Une visite de la soufflerie est organisée toutes les 1/2h par groupes de 20 à 30 personnes maxi. La visite est gratuite, mais toute participation reste la bienvenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T16:30:00+

La Soufflerie Eiffel où comment ce joyau de notre patrimoine scientifique est encore en activité après plus de 120 ans de service !

Tout le monde connaît Gustave Eiffel pour ses ouvrages, mais peu connaissent sa seconde carrière, celle dévouée au développement d’une science naissante au début du XXe siècle : l’aérodynamique.

De cette seconde carrière est née, en 1912, la Soufflerie « Eiffel » située en plein cœur de Paris, dans le 16e arrondissement et toujours en activité aujourd’hui !

Après plus de 120 ans d’existence, ce joyau de notre patrimoine industriel continue d’accompagner les scientifiques et industriels dans le développement de leurs innovations et la fiabilisation de leurs produits.

La soufflerie est classée monument historique depuis 1996.

En 2001, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) rachète le bâtiment et la Société d’exploitation Aérodynamique Eiffel qui en devient alors une filiale.

Les activités de la soufflerie ont su évoluer selon les orientations et demandes des industriels et de la communauté scientifique.

métro ligne 10 station ‘Michel Ange Molitor’

