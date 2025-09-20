Visite guidée de la sous-préfecture de Dole Sous-préfecture de Dole Dole

Visite guidée de la sous-préfecture de Dole Sous-préfecture de Dole Dole samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la sous-préfecture de Dole Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Sous-préfecture de Dole Jura

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Ancien hôtel de la famille Bereur au XVIIe siècle, puis des Terrier de Montciel au XVIIIe siècle, l’immeuble est acquis par le Département du Jura pour y installer les services de la sous-préfecture en 1824. Venez le découvrir à l’occasion des Journées europénnes du patrimoine lors d’une visite guidée.

Sous-préfecture de Dole 23 rue de la Sous-préfecture 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.jura.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Corps-prefectoral/Sous-prefet-de-Dole http://www.doledujura.fr;http://www.doletourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 79 44 03 »}, {« type »: « email », « value »: « sp-secretariat-sp-dole@jura.gouv.fr »}] Visites guidées sur rendez-vous uniquement.

Ancien hôtel de la famille Bereur au XVIIe siècle, puis des Terrier de Montciel au XVIIIe siècle, l’immeuble est acquis par le Département du Jura pour y installer les services de la sous-préfecture…

© Préfecture du Jura