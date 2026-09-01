Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude Sous-préfecture de Saint-Claude Saint-Claude

Informations pratiques

Saint-Claude

Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude

Sous-préfecture de Saint-Claude 1, rue de la sous-préfecture Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la sous-préfecture à l’occasion des journées européennes du patrimoine; visite historique du bâtiment ainsi qu’une sensibilisation des missions de la sous-préfecture, en précense de deux agents ainsi que de monsieur le sous-préfet. .

Sous-préfecture de Saint-Claude 1, rue de la sous-préfecture Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 32 11 alric.colas@jura.gouv.fr

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English : Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude

L’événement Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE