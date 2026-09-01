Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude Sous-préfecture de Saint-Claude Saint-Claude
samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture de Saint-Claude · Saint-Claude
Informations pratiques
Saint-Claude
Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude
Sous-préfecture de Saint-Claude 1, rue de la sous-préfecture Saint-Claude Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 15:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la sous-préfecture à l’occasion des journées européennes du patrimoine; visite historique du bâtiment ainsi qu’une sensibilisation des missions de la sous-préfecture, en précense de deux agents ainsi que de monsieur le sous-préfet. .
Sous-préfecture de Saint-Claude 1, rue de la sous-préfecture Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 41 32 11 alric.colas@jura.gouv.fr
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English : Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude
L’événement Visite guidée de la sous-préfecture de Saint-Claude Saint-Claude a été mis à jour le 2026-08-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
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