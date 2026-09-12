Visite guidée de la sous-préfecture de Segré, Sous-Préfecture de Segré, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

Visite guidée de la sous-préfecture de Segré Dimanche 20 septembre, 10h30 Sous-Préfecture de Segré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la sous-préfecture de Segré à travers une visite commentée par l’historien Jean Luard. Une déambulation dans le centre-ville de Segré vous conduira jusqu’à la sous-préfecture. Vous y serez exceptionnellement accueillis par Madame Djamila Medjahed, sous-préfète de Segré.

Sous-Préfecture de Segré rue Lamartine Segré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02.41.92.86.83 »}]

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, découvrez l’histoire de la sous-préfecture de Segré à travers une visite commentée par l’historien Jean Luard.

©JeanLuard