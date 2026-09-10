Visite guidée de la sous-préfecture de Thiers, Sous-préfecture de Thiers, Thiers

Informations pratiques

Visite guidée de la sous-préfecture de Thiers Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Sous-préfecture de Thiers Puy-de-Dôme

Inscription préalable obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’équipe de la sous-préfecture de Thiers vous invite à la rencontrer à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Elle vous présentera le patrimoine bâti de l’État et le parc de la sous-préfecture, son histoire mais également le rôle ainsi que les missions de celles et ceux qui y travaillent au quotidien.

Pour l’occasion, le salon de réception de la sous-préfecture accueillera une collection d’oeuvres réalisées par l’artiste Elvire Bonduelle, en partenariat avec la section chaudronnerie du lycée professionnel Germaine Tillion de Thiers et l’entreprise Roddier Roddier.

La visite dure une heure. Elle comprend des phases de descente et de montée d’escaliers.

Il est obligatoire de s’inscrire préalablement en précisant les nom, prénom, date et lieux de naissance des participants à l’adresse électronique : sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr

Sous-préfecture de Thiers 26 rue de Barante, 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr »}]

L’équipe de la sous-préfecture de Thiers vous invite à la rencontrer à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Elle vous présentera le patrimoine bâti de l’État et le parc de la son mais y…

Sous-préfecture de Thiers