Visite guidée de la Sous-Préfecture d’Issoire Sous-préfecture d’issoire Issoire

Visite guidée de la Sous-Préfecture d’Issoire Sous-préfecture d’issoire Issoire samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Sous-Préfecture d’Issoire Samedi 20 septembre, 09h00, 09h45, 10h30, 11h15 Sous-préfecture d’issoire Puy-de-Dôme

10 places disponibles par créneau, soit 40 personnes au total.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:45:00

Fin : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:00:00

Poussez les portes de la Sous-Préfecture d’Issoire et laissez-vous guider à travers ses couloirs chargés d’histoire. Derrière ses murs se dévoilent à la fois l’héritage d’un lieu qui a traversé les époques et la vie quotidienne d’une institution toujours en activité.

De salle en salle, la visite vous entraînera à la découverte de son architecture, des grandes étapes de son histoire, mais aussi du rôle qu’elle joue aujourd’hui dans la vie du territoire.

Un parcours inédit pour entrer dans les coulisses de l’État, entre patrimoine et présent, passé et action publique.

Sous-préfecture d’issoire 1 boulevard de la Sous-Préfecture 63500 Issoire Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 89 79 47 [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 89 79 47 »}, {« type »: « email », « value »: « sp-issoire@puy-de-dome.gouv.fr »}] Parking public gratuit Espagnon (rue Espagnon) situé à proximité immédiate

Journées européennes du patrimoine 2025

©Ministère-de-l’Intérieur/J.ROCHA