visite guidée de la Sous-Préfecture Sous-préfecture de Saint-Quentin Saint-Quentin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la sous-préfecture de Saint-Quentin vous ouvre ses portes. Découvrez l’un des sites Art déco le plus remarquable de la rue de la Sous-Préfecture à travers son histoire, son architecture et ses joyaux intérieurs.

L’hôtel de la sous-préfecture de Saint-Quentin est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2023.

Sous-préfecture de Saint-Quentin 24, rue de la sous-préfecture, 02100 Saint-Quentin

ville de Saint-Quentin