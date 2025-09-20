Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux Sous-préfecture de Bayeux Bayeux
Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux Sous-préfecture de Bayeux Bayeux samedi 20 septembre 2025.
Sous-préfecture de Bayeux 7 place Charles DE GAULLE Bayeux Calvados
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
3 séquences de visite toutes les 45min
-présentation du corps préfectoral
– Présentations des salons de la sous-préfecture
– présentation des extérieurs
Inscription avant le 16 septembre au 02 14 47 60 13, ou en écrivant à l’adresse sp-bayeux@calvados.gouv.fr
Sous-préfecture de Bayeux 7 place Charles DE GAULLE Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 14 47 60 13 sp-bayeux@calvados.gouv.fr
English : Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux
3 visit sequences every 45 minutes:
-presentation of the prefectoral corps
– Presentation of the sub-prefecture lounges
– presentation of the exterior
To register before September 16, call 02 14 47 60 13, or write to sp-bayeux@calvados.gouv.fr
German : Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux
3 Besuchssequenzen alle 45min
-vorstellung des Präfekturkorps
– Präsentationen der Salons der Unterpräfektur
– präsentation der Außenanlagen
Anmeldung bis zum 16. September unter 02 14 47 60 13, oder per E-Mail an sp-bayeux@calvados.gouv.fr
Italiano :
3 sequenze di visite ogni 45 minuti:
-presentazione del corpo prefettizio
– Presentazione dei saloni della sotto-prefettura
– presentazione degli esterni
Per iscriversi entro il 16 settembre, chiamare il numero 02 14 47 60 13 o scrivere a sp-bayeux@calvados.gouv.fr
Espanol :
3 secuencias de visitas cada 45 minutos
-presentación del cuerpo prefectoral
– Presentación de los salones de la subprefectura
– presentación del exterior
Para inscribirse antes del 16 de septiembre, llame al 02 14 47 60 13, o escriba a sp-bayeux@calvados.gouv.fr
