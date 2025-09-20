Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux Sous-préfecture de Bayeux Bayeux

Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux Sous-préfecture de Bayeux Bayeux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux

Sous-préfecture de Bayeux 7 place Charles DE GAULLE Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

3 séquences de visite toutes les 45min

-présentation du corps préfectoral

– Présentations des salons de la sous-préfecture

– présentation des extérieurs

Inscription avant le 16 septembre au 02 14 47 60 13, ou en écrivant à l’adresse sp-bayeux@calvados.gouv.fr

3 séquences de visite toutes les 45min

-présentation du corps préfectoral

– Présentations des salons de la sous-préfecture

– présentation des extérieurs

Inscription avant le 16 septembre au 02 14 47 60 13, ou en écrivant à l’adresse sp-bayeux@calvados.gouv.fr .

Sous-préfecture de Bayeux 7 place Charles DE GAULLE Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 14 47 60 13 sp-bayeux@calvados.gouv.fr

English : Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux

3 visit sequences every 45 minutes:

-presentation of the prefectoral corps

– Presentation of the sub-prefecture lounges

– presentation of the exterior

To register before September 16, call 02 14 47 60 13, or write to sp-bayeux@calvados.gouv.fr

German : Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux

3 Besuchssequenzen alle 45min

-vorstellung des Präfekturkorps

– Präsentationen der Salons der Unterpräfektur

– präsentation der Außenanlagen

Anmeldung bis zum 16. September unter 02 14 47 60 13, oder per E-Mail an sp-bayeux@calvados.gouv.fr

Italiano :

3 sequenze di visite ogni 45 minuti:

-presentazione del corpo prefettizio

– Presentazione dei saloni della sotto-prefettura

– presentazione degli esterni

Per iscriversi entro il 16 settembre, chiamare il numero 02 14 47 60 13 o scrivere a sp-bayeux@calvados.gouv.fr

Espanol :

3 secuencias de visitas cada 45 minutos

-presentación del cuerpo prefectoral

– Presentación de los salones de la subprefectura

– presentación del exterior

Para inscribirse antes del 16 de septiembre, llame al 02 14 47 60 13, o escriba a sp-bayeux@calvados.gouv.fr

L’événement Visite guidée de la Sous-préfecure de Bayeux Bayeux a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayeux Intercom