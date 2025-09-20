Visite guidée de la station d’épuration de Cucq (CA2BM) Station d’épuration de Cucq Cucq

Visite guidée de la station d’épuration de Cucq (CA2BM) Station d’épuration de Cucq Cucq samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la station d’épuration de Cucq (CA2BM) Samedi 20 septembre, 09h30 Station d’épuration de Cucq Pas-de-Calais

Visites limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Venez découvrir une station d’épuration moderne et parfaitement intégrée à son environnement. Traitant les eaux usées du Touquet, de Cucq de Merlimont-Plage, de Merlimont-Ville et d’Étaples, cet équipement permet de rendre une eau propre à la rivière Canche et participe pleinement à une meilleure qualité de l’eau en bordure de mer

Station d’épuration de Cucq Cucq, avenue d’étaples Cucq 62780 Pas-de-Calais [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/x9cjdw »}]

Venez découvrir une station d’épuration moderne et parfaitement intégrée à son environnement. Traitant les eaux usées du Touquet, de Cucq de Merlimont-Plage, de Merlimont-Ville et d’Étaples, cet de à…

Veolia – Crédit Sébastien Jarry