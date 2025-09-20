Visite guidée de la station d’épuration de Narbonne Ville Station d’épuration de Narbonne Ville Gruissan

Visite guidée de la station d’épuration de Narbonne Ville Station d’épuration de Narbonne Ville Gruissan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la station d’épuration de Narbonne Ville Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Station d’épuration de Narbonne Ville Aude

Gratuit. Inscription obligatoire. Nombre de places limitées. Enfants de moins de 7 ans déconseillés. Port obligatoire de chaussures attachées et fermées.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

La station d’épuration de Narbonne Ville est un site habituellement fermé au public.

Sa visite vous permettra de découvrir le cycle de l’eau, le fonctionnement du traitement des eaux usées, ainsi que la REUT (Réutilisation des eaux usées traitées).

À l'heure où la sécheresse frappe le sud de la France, venez visiter la station d'épuration de Narbonne Ville et découvrez comment fonctionne la réutilisation des eaux usées.

C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur le grand cycle de l’eau et la préservation du milieu naturel.

