visite guidée de la Station d’Epuration des Eaux Usées de Gauchy STEU Gauchy

visite guidée de la Station d'Epuration des Eaux Usées de Gauchy Samedi 20 septembre, 09h30, 14h30 STEU Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Lors de cette visite, vous découvrirez le rôle essentiel de la DCE (Direction du Cycle de l’Eau) dans la gestion de l’eau et de l’assainissement, ainsi que le fonctionnement de la Station d’Épuration des Eaux Usées (STEU).

L’animation, menée par Lilaea, débutera par une session interactive lors de laquelle vous échangerez sur la protection de la ressource en eau, avec notamment une animation ludique pour mieux comprendre les enjeux. Ensuite, vous participerez à une visite guidée d’une heure de l’usine, après une courte présentation de sécurité de 5 minutes pour assurer votre confort et votre sécurité. La visite sera suivie de quelques échanges pour répondre à toutes vos questions et approfondir votre compréhension du processus d’épuration.

Une occasion unique d’en apprendre davantage sur la gestion durable de l’eau et de voir concrètement comment fonctionne une station d’épuration moderne.

STEU 1 Chemin de la Biette, 02430 Gauchy Gauchy 02430 Aisne Hauts-de-France 03 23 67 05 00

Journées européennes du patrimoine 2025

libre de droit