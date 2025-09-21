Visite guidée de la station météorologique Station météorologique Saint-Christol-lez-Alès

Visite guidée de la station météorologique Station météorologique Saint-Christol-lez-Alès dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la station météorologique Dimanche 21 septembre, 15h00 Station météorologique Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Visite guidée de la station météorologique

Découvrez le fonctionnement de la station météorologique, située chemin des Boissières, lors d’une visite guidée assurée par Jean-François Didon-Lescot.

Station météorologique Chemin des Boissières 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 0466607404 https://www.saintchristollezales.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine-4/ Visite guidée de la station météorologique avec Jean-François Didon-Lescot, retraité du CNRS.

️ Visite guidée de la station météorologique

© Mairie de Saint-Christol-lez-Alès