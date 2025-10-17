Visite guidée de la Station Prouvé Station Jean Prouvé Nantes

Visite guidée de la Station Prouvé Station Jean Prouvé Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Gratuit, sur inscription

À l’occasion de l’exposition Jean Prouvé, un patrimoine au service de l’architecture de demain, venez visiter « La station Prouvé ».

Commandée par Total à la fin des années soixante pour développer une nouvelle image de marque, la station Prouvé est un prototype de station-service conçu pour être déplacé selon les variations du trafic.

Après avoir été utilisée pendant des décennies comme station-service et logement à Rezé, cette structure mobile à été démontée et réhabilitée sur le Mail des Chantiers, à l’occasion de la Biennale Estuaire 2009.

Le bâtiment vient d’être labellisé Architecture contemporaine Remarquable* en octobre 2025.

*réalisations de moins de 100 ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique

La visite se fera en compagnie de Jean François Godet, qui a mené cette réhabilitation.

Nous remerçions Jean-François Godet, le Voyage à Nantes et la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire.

Station Total, Juan-les-Pins, circa 1969. Photo : coll. privée © Jean Prouvé/ADAGP, Paris 2024.