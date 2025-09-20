Visite guidée de la Station Vaugirard Station Vaugirard Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de la Station Vaugirard Samedi 20 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Station Vaugirard Hauts-de-Seine

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:20:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T16:50:00

À l’occasion de la journée européenne du patrimoine qui aura lieu le 20 septembre 2025, venez découvrir la station de Vaugirard à Issy-les-Moulineaux !

Un site clé de prévention des crues de la Seine. Visite guidée et animations ludiques sur l’eau vous attendent pour une découverte inédite des coulisses de l’assainissement !

En fonctionnement normal, lorsque la Seine n’est pas en crue et si le collecteur unitaire du secteur (eaux usées et pluviales) n’atteint pas la côte de « niveau haut », la vanne seuil associée à la station est maintenue à une côte fixe, qui vise à éviter tout rejet d’eaux usées en Seine, par temps sec.

Suite à un évènement de pluie important, lorsque la Seine n’est pas en crue, mais que le collecteur du réseau unitaire du secteur (eaux usées et pluviales) a atteint la côte de « niveau haut », alors la vanne seuil va s’ouvrir, afin de rejeter en Seine l’excédent d’eaux usées et eau pluviale. Cela vise à éviter les inondations dans le secteur.

Lorsque la Seine est en crue, c’est-à-dire que le niveau est élevé et a dépassé une certaine côte :

La vanne seuil se ferme, afin d’éviter que la Seine ne rentre dans le collecteur du réseau d’assainissement.

En cas de niveau haut atteint dans le collecteur du réseau unitaire du secteur (eaux usées et pluviales), les vannes d’entrée dans la station s’ouvrent automatiquement afin d’alimenter la bâche de pompage de la station. Lorsque le niveau dans la bâche a atteint la côte de démarrage des pompes, celles-ci se mettent en route afin de pomper les eaux vers la Seine. Cela vise à éviter les inondations dans le secteur en période de crue.

Durée de la visite : 20 minutes (prévoir des chaussures fermées)

Rendez-vous ICI pour vous inscrire

Station Vaugirard 92 chemin de halage 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée de la station de prévention des crues de la Seine

