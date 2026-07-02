Informations pratiques

Struth

Visite guidée de la synagogue de Struth

rue Principale Struth Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Visite guidée de la synagogue de Struth

L’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre propose une visite guidée de la synagogue de Struth, ouverte exceptionnellement au public le mercredi 5 août pour une immersion dans l’histoire de la communauté juive du village.

Très présente au XIXe siècle, cette communauté a laissé un patrimoine religieux encore parfaitement conservé. Accompagnés de Christine Wolf, animatrice du patrimoine, les visiteurs découvrent l’architecture et les éléments remarquables de l’édifice arche sainte, banc de circoncision, espace réservé aux femmes et objets rituels, ainsi que la présence rare de rouleaux de la Torah, véritables trésors du patrimoine culturel.

Une occasion rare de (re)découvrir un patrimoine religieux et culturel unique, au coeur de Hanau-La Petite Pierre. .

rue Principale Struth 67290 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30 tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Guided tour of the Struth synagogue

L’événement Visite guidée de la synagogue de Struth Struth a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre