Visite guidée de la Synagogue Grande Synagogue de Bordeaux Bordeaux

Visite guidée de la Synagogue Dimanche 21 septembre, 10h00 Grande Synagogue de Bordeaux Gironde

Gratuit. Se munir d’une pièce d’identité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Participez à une visite guidée de la Synagogue de Bordeaux. Au cours de cette visite, vous aurez l’occasion d’admirer l’architecture du bâtiment et de comprendre le rôle des différents objets de culte qui y sont présentés.

Grande Synagogue de Bordeaux 6 Rue Grand Rabbin Joseph Cohen, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine +33556917939 https://communautejuiveaquitaine.fr Œuvre de l’architecte Charles Durand, ce grand édifice d’inspiration gothique et orientale, terminé en 1882, est le siège de la communauté métropole du judaïsme sépharade venue d’Espagne. Il fut transformé en lieu de détention de fin 1943 jusqu’à la Libération (mobilier détruit ou pillé en novembre 1943, mais architecture intacte). Le couvrement de l’édifice est une structure métallique porteuse en tôle rivetée réalisée par les ateliers de Gustave Eiffel ; elle permet de dégager un espace intérieur de grande ampleur. L’ossature métallique est dissimulée sous un stucage peint.

© Olivier Gomez