Visite guidée de la synagogue Synagogue Boulogne-Billancourt

Visite guidée de la synagogue Synagogue Boulogne-Billancourt dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la synagogue Dimanche 21 septembre, 11h30 Synagogue Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T13:00:00

C’est la générosité du baron et de la baronne Edmond de Rothschild qui présida à l’élévation de la synagogue de Boulogne-Billancourt, construite par l’architecte Pontremoli en 1911.

Synagogue 43 Rue des Abondances, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146039063 http://synaboulogne.com [{« type »: « email », « value »: « jep2025@otbb.org »}] Synagogue construite en 1911 par l’architecte Emmanuel-Elisée Pontremoli. La construction est financée par la baronne Edmond de Rothschild qui donne aussi le terrain, pris sur son parc. Édifiée en brique, la synagogue, de plan carré, s’inspire de l’architecture byzantine. Les charpentes apparentes sont décorées de motifs géométriques colorés, œuvre du peintre Gustave-Louis Jaulmes. Métro ligne10-station Boulogne-Jean-Jaurès

Visite commentée

