Visite guidée de la Tonnellerie Allary Tonnellerie Allary Archiac

Visite guidée de la Tonnellerie Allary

Tonnellerie Allary 29 route de Cognac Archiac Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Début : Samedi 2025-01-01

fin : 2025-07-25

2025-01-01 2025-08-18

Venez découvrir l’art de la tonnellerie, le respect de la tradition et les meilleurs ouvriers de France (1986, 1994, 1997 et 2004).

Tonnellerie Allary 29 route de Cognac Archiac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 14 59 contact@tonnellerie-allary.com

English : Guided tour of cooperage Allarr

Come and discover the art of cooperage and the respect of tradition and the best workers of France (1986, 1994, 1997, and 2004).

German :

Entdecken Sie die Kunst der Böttcherei, den Respekt vor der Tradition und die besten Arbeiter Frankreichs (1986, 1994, 1997 und 2004).

Italiano :

Venite a scoprire l’arte della bottaia, il rispetto della tradizione e i migliori artigiani di Francia (1986, 1994, 1997 e 2004).

Espanol : Visita guiada de la tonelería Allary

Venga a descubrir el arte de la tonelería y el respeto a la tradición y a los mejores trabajadores de Francia (1986, 1994, 1997 y 2004).

