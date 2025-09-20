Visite guidée de la Tour Agglo Tour Saint-Lô Agglo Saint-Lô

Visite guidée de la Tour Agglo Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Tour Saint-Lô Agglo Manche

15 pers. max par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

La Tour Agglo est le siège de Saint-Lô Agglo. L’Agglo regroupe 61 communes dont Saint-Lô. Elle a été créée dans les années 1966 – 1968 et a été jusqu’en 2019 le siège de Groupama, date à laquelle elle a été rachetée par Saint-Lô Agglo.

Lors de la visite, vous pourrez admirer des éléments architecturaux comme le vitrail créé par Claude Baillon, maître verrier. Il a été posé en 1982. Cette fresque mesure 14 mètres de long sur 2 mètres de hauteur. Elle évoque les 4 éléments : l’eau, le feu, l’air et la terre.

Vous visiterez les étages de la tour qui a été conçue par Marcel Mersier, architecte de la Manche. Il a réalisé de nombreux bâtiments Saint-Lois (théâtre Roger Ferdinand, Hôtel de Ville, préfecture…). Sa hauteur est de 28 m et elle comporte 139 marches.

Au 8ème étage, vous pourrez bénéficier de la vue panoramique sur la ville de Saint-Lô.

Découvrez également le Pôle Agglo21

Tour Saint-Lô Agglo 70 rue du Neufbourg, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie

©G. JOUET