Visite guidée de la Tour aux figures Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Issy-les-Moulineaux

Visite guidée de la Tour aux figures Dimanche 21 septembre, 15h00, 16h30 Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation, à partir de 6 ans, réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Entrez dans l’univers spectaculaire de Jean Dubuffet. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’emblématique Tour aux figures !

Accompagné d’un médiateur passionné, explorez l’intérieur monumental de cette œuvre unique en France, signée Jean Dubuffet. Vous cheminerez dans le dédale de l’Hourloupe, entre art total et architecture fantastique, tout en retraçant l’histoire de la tour, sa signification, et les grandes étapes de sa restauration.

Une visite complète pour comprendre les secrets de cette sculpture habitée et monumentale, perchée au cœur du parc départemental de l’île Saint-Germain.

Durée : 1h

Laissez-vous surprendre par cette œuvre hors norme, véritable trésor du patrimoine contemporain !

Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 0155959892 https://www.hauts-de-seine.fr/le-parc-de-lile-saint-germain [{« type »: « link », « value »: « https://tourauxfigures.hauts-de-seine.fr/ »}] Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l’art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Visite commentée

