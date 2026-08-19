Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Tour Carrée Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Visite guidée de la tour carrée maison des traditions

Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 10:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Venez tester la visite guidée de la Tour Carrée !

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Tour Carrée Place Mireille de Germond Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 79 42 42 mairie@sainte-maxime.fr

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English : Guided visits of the tour carrée house of traditions

Come and try the guided tour of the Square Tower!

L’événement Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme de Sainte Maxime