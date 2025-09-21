Visite guidée de la tour Chappe de Gradignan Amhitel Gradignan

Visite guidée de la tour Chappe de Gradignan Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 Amhitel Gironde

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites selon affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la tour Chappe de Gradignan grâce à des visites commentées accompagnées d’une démonstration de son fonctionnement.

Amhitel 25 cours du général De Gaulle, 33170 Gradignan Gradignan 33170 Favard Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 49 59 10 27 http://amhitel.fr Tour Chappe dans l’enceinte de INJS ; ancêtre du télégraphe optique et aérien. Arrêt de bus « Télégraphe » en face de l’entrée portail bleu, parking intérieur P1.

Visites commentées de la tour Chappe de Gradignan

© Amhitel