Visite guidée de la Tour de Crest avec le Major Montrond Tour de Crest Crest

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-28

2025-09-06

A l’intérieur de la Tour de Crest, suivez le Major Montrond, ancien prisonnier et chef de la prison au 18e siècle, qui vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’Etat et les conditions de vie des prisonniers.

Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Inside the Tower of Crest, follow Major Montrond, former prisoner and head of the prison in the 18th century, who will make you discover the history of the former state prison and the living conditions of the prisoners.

German :

Folgen Sie im Inneren des Turms von Crest Major Montrond, einem ehemaligen Gefangenen und Leiter des Gefängnisses im 18. Jahrhundert, der Ihnen die Geschichte des ehemaligen Staatsgefängnisses und die Lebensbedingungen der Gefangenen näherbringt.

Italiano :

All’interno della Tour de Crest, seguite il maggiore Montrond, ex prigioniero e direttore della prigione nel XVIII secolo, che vi illustrerà la storia dell’ex prigione di Stato e le condizioni di vita dei detenuti.

Espanol :

En el interior de la Tour de Crest, siga al comandante Montrond, antiguo preso y jefe de la prisión en el siglo XVIII, que le contará la historia de la antigua prisión estatal y las condiciones de vida de los presos.

