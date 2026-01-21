Visite guidée de la Tour de Crest avec le Major Montrond Tour de Crest Crest

Visite guidée de la Tour de Crest avec le Major Montrond

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-07

À l’intérieur de la Tour de Crest, suivez le Major Montrond, ancien prisonnier et chef de la prison au 18 e siècle, qui vous fera découvrir l’histoire de l’ancienne prison d’État et les conditions de vie des prisonniers.

Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Inside the Tour de Crest, follow Major Montrond, former prisoner and head of the 18th-century prison, as he takes you through the history of the former state prison and the living conditions of the prisoners.

