Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris Paris Gare de Lyon Paris

Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris Paris Gare de Lyon Paris samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Tour de l’horloge de la gare de Lyon à Paris 20 et 21 septembre Paris Gare de Lyon Paris

La visite n’est pas accessible aux poussettes ni aux fauteuils roulants. Elle est déconseillée aux personnes éprouvant des difficultés à marcher et aux enfants au-dessous de 5 ans. INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur Affluences.com à partir du 2 septembre à 12 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Tour de l’horloge de la gare de Lyon domine la place Louis-Armand à Paris depuis 125 ans.

Vous êtes exceptionnellement invités à gravir ses 370 marches pour atteindre son sommet, à 61 mètres de hauteur : à travers de nombreux documents exposés à chaque étage vous découvrirez les secrets de celle qui était, en 1900, la deuxième plus grande horloge du monde…

INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur Affluences.com à partir du 2 septembre à 12 h

Paris Gare de Lyon Place Louis-Armand 75012 Paris Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France http://sn.cf/parisgaredelyon https://www.facebook.com/parisgaredelyon;https://twitter.com/ConnectGares [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] Métro Gare de Lyon

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Lionel Boulanger 2015