Visite guidée de la Tour de l’Horloge de Vauvert Tour de l’Horloge Vauvert

Visite guidée de la Tour de l’Horloge de Vauvert 20 et 21 septembre Tour de l’Horloge Gard

Gratuit. 8 personnes max par visite. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découvrez la tour de l’Horloge de Vauvert lors de visites guidées courtes et dynamiques de 45 minutes.

Horaires : trois visites guidées chaque matinée, à 9h45, 10h30 et 11h15

Rendez-vous : place Gambetta

ℹ️ Sur inscription

Trônant fièrement sur la Place Gambetta, la Tour de l'Horloge est la mémoire vivante de Vauvert. Autrefois l'une des trois portes fortifiées de l'ancienne cité médiévale de « Posquières », seule la « Porte de Panapeys » a traversé les siècles.

La partie supérieure de la tour, telle que nous la connaissons aujourd’hui, fut reconstruite au milieu du XIXe siècle (1848-1849). Cet édifice patrimonial, cher aux Vauverdois, recèle de nombreux témoignages écrits en son sein et détient des secrets bien gardés, à commencer par son cachot. Situé au premier niveau, cet endroit exigu, éclairé par une simple meurtrière, servit de prison militaire au début du XVIIIe siècle, notamment lors de la révolte des Camisards.

Les murs portent encore les marques des griffures, témoins de l’angoisse des prisonniers. La cloche de la Tour a rythmé la vie des habitants pendant des siècles. Réalisée à Montpellier en 1695, elle porte l’inscription latine : « SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM » (« Que le nom de Dieu soit béni ! »). Grâce à cette particularité, elle fut classée Monument Historique de France par arrêté ministériel du 30 novembre 1912.

Vauvert et sa Tour de l’Horloge, c’est une histoire d’amour, des siècles de partages, de joies et de peines.

Visites flash de la tour de l’Horloge – Vauvert

© Office de tourisme coeur de petite Camargue