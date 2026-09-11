Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron, Château de Châteaugiron, Châteaugiron

Informations pratiques

Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron Dimanche 20 septembre, 10h45, 11h45, 15h45, 16h45 Château de Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Gratuit. Durée : 15-20 min.

Réservation fortement conseillée. Places limitées.

Nombre de marches : 107

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez les secrets du mécanisme de la Tour de l’Horloge accompagné d’un guide.

Château de Châteaugiron Le château, 35410, Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-chateaugiron.fr/ https://www.ville-chateaugiron.fr/Decouvrir-Chateaugiron/Chateaugiron/A-voir;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032393 [{« type »: « link », « value »: « https://illeetvilaine-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f72522x72522b53463_fr-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-Visite-guidee-de-la-tour-de-l-horloge-Chateaugiron.aspx »}]

Journées européennes du Patrimoine

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