Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron, Château de Châteaugiron, Châteaugiron
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Châteaugiron · Châteaugiron
Informations pratiques
Visite guidée de la Tour de l’Horloge du château de Châteaugiron Dimanche 20 septembre, 10h45, 11h45, 15h45, 16h45 Château de Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Gratuit. Durée : 15-20 min.
Réservation fortement conseillée. Places limitées.
Nombre de marches : 107
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Le dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, découvrez les secrets du mécanisme de la Tour de l’Horloge accompagné d’un guide.
Château de Châteaugiron Le château, 35410, Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-chateaugiron.fr/ https://www.ville-chateaugiron.fr/Decouvrir-Chateaugiron/Chateaugiron/A-voir;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032393 [{« type »: « link », « value »: « https://illeetvilaine-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f72522x72522b53463_fr-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-Visite-guidee-de-la-tour-de-l-horloge-Chateaugiron.aspx »}]
Journées européennes du Patrimoine
©paysdechateaugirontourisme
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