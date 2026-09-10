Visite Guidée de la Tour des Martyrs, Tour des Martyrs, Annonay

Informations pratiques

Visite Guidée de la Tour des Martyrs 19 et 20 septembre Tour des Martyrs Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Admirez la Tour des Martyrs, vestige du XVI ème siècle et dernier témoin des remparts de la Ville. Un site chargé d’histoire à découvrir lors de cette visite exclusive.

Tour des Martyrs Chemin des terres 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardechegrandair.com/billetterie/ »}]

Admirez la Tour des Martyrs, vestige du XVI ème siècle et dernier témoin des remparts de la Ville. Un site chargé d’histoire à découvrir lors de cette visite exclusive.

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