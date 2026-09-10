Visite Guidée de la Tour des Martyrs, Tour des Martyrs, Annonay
samedi 19 septembre 2026 · Tour des Martyrs · Annonay
Informations pratiques
Visite Guidée de la Tour des Martyrs 19 et 20 septembre Tour des Martyrs Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Admirez la Tour des Martyrs, vestige du XVI ème siècle et dernier témoin des remparts de la Ville. Un site chargé d’histoire à découvrir lors de cette visite exclusive.
Tour des Martyrs Chemin des terres 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ardechegrandair.com/billetterie/ »}]
Admirez la Tour des Martyrs, vestige du XVI ème siècle et dernier témoin des remparts de la Ville. Un site chargé d’histoire à découvrir lors de cette visite exclusive.
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