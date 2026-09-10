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Visite Guidée de la Tour des Martyrs, Tour des Martyrs, Annonay

samedi 19 septembre 2026 · Tour des Martyrs · Annonay

Visite Guidée de la Tour des Martyrs, Tour des Martyrs, Annonay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Tour des Martyrs
Adresse
Chemin des terres 07100 Annonay
Ville
07100 Annonay
Département
Ardèche

Visite Guidée de la Tour des Martyrs 19 et 20 septembre Tour des Martyrs Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Admirez la Tour des Martyrs, vestige du XVI ème siècle et dernier témoin des remparts de la Ville. Un site chargé d’histoire à découvrir lors de cette visite exclusive.

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Admirez la Tour des Martyrs, vestige du XVI ème siècle et dernier témoin des remparts de la Ville. Un site chargé d’histoire à découvrir lors de cette visite exclusive.

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