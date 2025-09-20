Visite guidée de la tour du château Saint-Etienne Château Saint-Etienne Aurillac

nombre de places limité, enfant à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:45:00

Montez en haut de la tour du château Saint-Étienne et profitez d’un panorama exceptionnel sur la ville d’Aurillac.

Château Saint-Etienne Château Saint-Etienne 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 45 46 10 https://musees.aurillac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0471454610 »}, {« type »: « link », « value »: « http://musees.aurillac.fr »}] Tour médiévale parking gratuit à proximité de la tour

tour non accessible aux personnes à mobilité réduite

Journées européennes du patrimoine 2025

©Musées_Aurillac