Visite guidée de la Tour Duguesclin Tour Duguesclin Grand-Fougeray

Visite possible pour enfants et adultes – Attention, elle inclut la montée d’une centaine de marches et n’est malheureusement pas accessible aux PMR, poussettes…

Adaptation (durée, contenu, parcours) selon les envies et besoins.

Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Remontez le temps avec votre guide, à la recherche du passé de la tour. Saviez-vous qu’autrefois on trouvait sur ce site une véritable forteresse ?

Cette visite vous permet de découvrir en détails l’intérieur de la Tour. Vous arpenterez les 5 étages du monument, découvrirez ses multiples pièces et points de vue et accèderez au chemin de ronde au sommet de la Tour. Vous retracerez l’histoire de l’ancien château fort de Grand-Fougeray, de sa construction à aujourd’hui.

Tour Duguesclin Tour Duguesclin 35390 Grand-Fougeray Grand-Fougeray 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 08 40 19 https://www.grand-fougeray.fr/visites-guidees-de-la-tour-duguesclin/ https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090585 Place forte des Marches de Bretagne, Grand-Fougeray eu un rôle important dans la défense du Duché de Bretagne. Bertrand Du Guesclin, Françoise d’Amboise ou encore Locquet de Grandville ; découvrez ce site à travers les personnages qui ont marqué son histoire et son architecture. parking sur place ; ligne de bus Breizhgo

© Simon Bourcier