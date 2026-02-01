Visite guidée de la Tour Jacquemart Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée de la Tour Jacquemart

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Venez découvrir l’histoire de la Tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge ! Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate le bonhomme Jacquemart.

Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Come and discover the history of the Tower, the emblem of Romans since the Middle Ages! Successively city gate, prison and public clock with its famous automaton: the bonhomme Jacquemart.

