Visite guidée de la Tour Jacquemart Maison du Mouton Romans-sur-Isère
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Venez découvrir l’histoire de la Tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge ! Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate le bonhomme Jacquemart.
Maison du Mouton 5 rue du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Come and discover the history of the Tower, the emblem of Romans since the Middle Ages! Successively city gate, prison and public clock with its famous automaton: the bonhomme Jacquemart.
