Visite guidée de la tour Quiquengrogne, Château de Bourbon, Bourbon-l’Archambault

Informations pratiques

Visite guidée de la tour Quiquengrogne 19 et 20 septembre Château de Bourbon Allier

Tarif unique : 4€ à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Quiquengrogne de Bourbon

On lève le voile

La fameuse tour Quiquengrogne de Bourbon, qu’après Notre Dame de Paris Victor Hugo avait pris pour cadre d’un second roman médiéval (hélas avorté), est un monument complexe dont le chantier couvre une longue période.

Imprimant sa célèbre silhouette au cœur de l’agglomération, il participe tout autant que le château de l’identité culturelle et de la mémoire collective bourbonnaise.

Tour de garde au sud mais marqueur de l’affirmation du pouvoir ducal, son nom évoque une opposition des habitants du bourg et un passage en force du duc de Bourbon Louis II.

Edifié à l’emplacement d’une tour du XIIIe siècle, elle en a conservé son parement de pierres bosselées, une rareté en centre-France. L’interprétation de son décor héraldique déchire les spécialistes, mais le mystère s’éclaircit.

Nous vous proposons au cours de cette visite de vous faire découvrir le contexte de l’édification de la célèbre tour Quiquengrogne, les différentes étapes de sa construction et la signification de l’ensemble armorié sculpté figurant en façade, qui pourrait bien être un unicum dans l’histoire de l’héraldique monumentale.

Château de Bourbon Rue de la Sainte-Chapelle 03160 Bourbon-l’Archambault Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 67 02 30 http://www.chateaudebourbon.fr Bourbon-l’Archambault : cœur historique du Bourbonnais !

Edifié sur le rocher qui domine l’agglomération, le château de Bourbon contrôle l’intersection de voies antiques. Il offre aujourd’hui des vestiges saisissants qui reflètent la splendeur et le style de l’architecture capétienne du XIIIe siècle. Le premier château-fort des sires de Bourbon restera le symbole de la puissance de leurs descendants, abritant les Saintes Reliques que le fondateur de la maison capétienne de Bourbon, le sixième fils de saint Louis Robert de Clermont, dépose en sa chapelle castrale en 1287.

Considéré encore aujourd’hui comme la maison de famille de tous les descendants de la lignée, le château de Bourbon est le berceau de la plus jeune dynastie capétienne.

Visiter le château de Bourbon, c’est découvrir un site emblématique du Bourbonnais et explorer une page de l’Histoire de France.

Classé Monument Historique depuis 1862 Parking à proximité

La Quiquengrogne de Bourbon

Château de Bourbon