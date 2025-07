Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Tour Saint-Antoine

Rue Saint-Antoine Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:45:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.

Sur réservation.

Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15.

Visite de la tour Saint-Antoine avec accès à la première balustrade.

Sur réservation.

Un départ toutes les 45 min à 9h45, 10h30, 11h15, 14h, 14h45, 15h30, 16h15. .

Rue Saint-Antoine Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Visit the Saint-Antoine Tower with access to the first balustrade.

Reservations required.

Departures every 45 minutes: at 9:45 am, 10:30 am, 11:15 am, 2 pm, 2:45 pm, 3:30 pm, 4:15 pm.

German :

Besichtigung des Turms Saint-Antoine mit Zugang zur ersten Balustrade.

Nach vorheriger Anmeldung.

Eine Abfahrt alle 45 Minuten: um 9:45, 10:30, 11:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 Uhr.

Italiano :

Visita alla Torre Saint-Antoine con accesso alla prima balaustra.

È necessaria la prenotazione.

Le visite partono ogni 45 minuti: alle 9.45, 10.30, 11.15, 14.00, 14.45, 15.30 e 16.15.

Espanol :

Visita de la Torre Saint-Antoine con acceso a la primera balaustrada.

Se requiere reserva previa.

Salidas cada 45 minutos: a las 9.45 h, 10.30 h, 11.15 h, 14.00 h, 14.45 h, 15.30 h y 16.15 h.

L’événement Visite guidée de la Tour Saint-Antoine Loches a été mis à jour le 2025-07-03 par Loches Touraine Châteaux de la Loire