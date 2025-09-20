Visite guidée de la Tour Saint-Ignace Tour Saint-Ignace Béthune

Visite guidée de la Tour Saint-Ignace Samedi 20 septembre, 14h00 Tour Saint-Ignace Pas-de-Calais

Gratuit, réservation conseillée, jauge limitée.

Dernier vestige des fortifications, la tour Saint-Ignace vous fait voyager à travers les différentes époques qui ont marqué l’histoire de Béthune. Elle a su traverser les siècles et garder toutes ses caractéristiques défensives : murs épais, archères et plateforme d’observation vous font revivre la vie des gardes au Moyen-Age.

Départs des visites : 14h00, 15h30, 17h00.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour le départ des visites.

Tour Saint-Ignace Boulevard Victor Hugo, Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France

