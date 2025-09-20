Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Journées Européennes du Patrimoine Place de la République Sens

Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Journées Européennes du Patrimoine Place de la République Sens samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Journées Européennes du Patrimoine

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 11:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Quoi de mieux que de prendre de la hauteur ? À l’occassion des Journées Européennes du Patrimoine, la tour de la cathédrale vous accueille.

Accès à 66 m d’altitude, sous le campanile, à l’issue d’une ascension de 330 marches. Au passage, accès à la chapelle Saint-Vincent, puis vue plongeante sur les toits du palais synodal et sur le monumental parvis, d’où s’ouvre le panorama sur les toits de la ville, baignée par l’Yonne. Places limitées, réservation à l’Agence d’Attractivité Sens Intense. .

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

English : Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Journées Européennes du Patrimoine

German : Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Journées Européennes du Patrimoine Sens a été mis à jour le 2025-08-29 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)