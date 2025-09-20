Visite guidée de la Tourasse du XIIe siècle La Tourasse Sanilhac-Sagriès

Visite guidée de la Tourasse du XIIe siècle La Tourasse Sanilhac-Sagriès samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découvrez la Tourasse de Sanilhac!

Lors de cette visite, vous serez accompagnés par la propriétaire du lieu qui vous expliquera l’histoire de la Tourasse à travers les siècles et son devenir après la fin des travaux de sauvegarde.

La Tourasse est la tour donjon du château originel de Sanilhac.

Elle date du XII e siècle et abrite un pigeonnier remarquable.

Abandonnée pendant plusieurs décennies, elle sort de l’ombre depuis quelques années. Labellisée par la Fondation du Patrimoine en 2022, lauréate du prix “Patrimoine et tourisme local” décerné par la Fondation Airbnb en 2023, elle est en cours de sauvegarde et de restauration.

Sa propriétaire, céramiste et ancienne historienne œuvre activement à la faire connaître et à la remettre en lumière.

À terme, la Tourasse se destine à devenir un lieu d’art, de culture et de transmission. Parking juste en face de la Tourasse, allée des Aubépines

© Alexandra Hajek