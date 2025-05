Visite guidée de la tourbière du Venec – Brennilis, 20 mai 2025 07:00, Brennilis.

Finistère

Visite guidée de la tourbière du Venec Le Bourg Brennilis Finistère

Début : 2025-05-20

fin : 2025-06-25

2025-05-20

2025-06-18

2025-06-25

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

2025-09-03

2025-09-10

Tous les mercredis l’après-midi, du 15 juin au 15 septembre RdV à 14:00 devant la maison de la Réserve naturelle de Brennilis.

Le Venec est l’une des plus belles tourbières de France. Son bombement a fait sa gloire mais les plantes carnivores, les libellules noires et les lézards flegmatiques n’y sont pas étrangers. Prévoyez vos bottes sinon on vous en prêtera dans la limite des pointures disponibles.

Dates : 18 et 25 juin ; 2, 9, 16, 23, 30 juillet ; 6, 13, 20, 27 août ; 3 et 10 septembre

Renseignements jonathan.breau@bretagne-vivante.org ou 07 67 04 69 65 .

Le Bourg

Brennilis 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 79 71 98

L’événement Visite guidée de la tourbière du Venec Brennilis a été mis à jour le 2025-05-13 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ