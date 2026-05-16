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Visite guidée de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil

Visite guidée de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Tuilerie Laurent

Adresse : 31 Hameau de Thil la ville

Ville : 21390 Nan-sous-Thil

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nan-sous-Thil

Visite guidée de la tuilerie Laurent

Tuilerie Laurent 31 Hameau de Thil la ville Nan-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04

Visite de l’une des dernières tuileries artisanales de Bourgogne.
La visite étant assurée avec un minimum de 10 personnes, la réservation est obligatoire.
Durée 1h   .

Tuilerie Laurent 31 Hameau de Thil la ville Nan-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96  contact@terres-auxois.fr

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English : Visite guidée de la tuilerie Laurent

L’événement Visite guidée de la tuilerie Laurent Nan-sous-Thil a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Terres d’Auxois