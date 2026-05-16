Visite guidée de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil

Nan-sous-Thil

Visite guidée de la tuilerie Laurent

Tuilerie Laurent 31 Hameau de Thil la ville Nan-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Visite de l’une des dernières tuileries artisanales de Bourgogne.

La visite étant assurée avec un minimum de 10 personnes, la réservation est obligatoire.

Durée 1h .

Tuilerie Laurent 31 Hameau de Thil la ville Nan-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

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English : Visite guidée de la tuilerie Laurent

L’événement Visite guidée de la tuilerie Laurent Nan-sous-Thil a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Terres d’Auxois