Visite guidée de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil
Visite guidée de la tuilerie Laurent Tuilerie Laurent Nan-sous-Thil mardi 7 juillet 2026.
Nan-sous-Thil
Visite guidée de la tuilerie Laurent
Tuilerie Laurent 31 Hameau de Thil la ville Nan-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-04
Visite de l’une des dernières tuileries artisanales de Bourgogne.
La visite étant assurée avec un minimum de 10 personnes, la réservation est obligatoire.
Durée 1h .
Tuilerie Laurent 31 Hameau de Thil la ville Nan-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
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L’événement Visite guidée de la tuilerie Laurent Nan-sous-Thil a été mis à jour le 2026-05-16 par OT des Terres d’Auxois