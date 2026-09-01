Visite guidée de la vieille église | Journées du Patrimoine Vieille église de Thaon Thaon

Informations pratiques

Thaon

Visite guidée de la vieille église | Journées du Patrimoine

Vieille église de Thaon Chemin de la vallée Thaon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Classée dès 1840 sur la première liste de Mérimée, la vieille église de Thaon est un joyau de l’art roman normand. Située en fond de vallée dans un environnement bucolique, elle enchante ses visiteurs et réserve de nombreuses surpises.

Classée dès 1840 sur la première liste de Mérimée, la vieille église de Thaon est un joyau de l’art roman normand. Située en fond de vallée dans un environnement bucolique, elle enchante ses visiteurs et réserve de nombreuses surpises.

Les bénévoles de l’association partageront les nombreuses découvertes effectuées après 12 années de fouilles. .

Vieille église de Thaon Chemin de la vallée Thaon 14610 Calvados Normandie

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English : Visite guidée de la vieille église | Journées du Patrimoine

Listed as early as 1840 on Mérimée’s first list, the old church at Thaon is a jewel of Norman Romanesque art. Situated at the bottom of the valley in an idyllic setting, it enchants its visitors and holds many surprises in store.

L’événement Visite guidée de la vieille église | Journées du Patrimoine Thaon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer