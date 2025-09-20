Visite guidée de la vieille ville de Belfort, du Moyen Âge au XIXᵉ siècle Citadelle de Belfort Belfort

Sur inscription | À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de la vieille ville de Belfort, du Moyen Âge au XIXᵉ siècle. Cette visite propose une découverte extérieure des enceintes, des rues, des bâtiments emblématiques, de personnages et figures locales, tout en retraçant les différents événements qu’a connus la cité.

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com [{« type »: « email », « value »: « mediationmusees@mairie-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 25 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 56 40 »}] La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

© Philippe Martin / Ville de Belfort