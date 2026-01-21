Visite guidée de la vieille ville d’Uzerche rue du Lion d’Or Uzerche
Plongez au cœur de l’âme médiévale en découvrant la vieille ville d’Uzerche, la perle enchanteuse du Limousin. Une expérience unique vous attend, où le charme séculaire des ruelles pavées et des maisons à colombages se mêle harmonieusement à l’effervescence d’une histoire riche et captivante.
Accompagnés de votre guide passionnée, Corinne, laissez-vous emporter dans une épopée temporelle qui révèle les secrets bien gardés de ce site exceptionnel. Corinne, véritable conteuse du patrimoine, vous dévoilera les récits fascinants qui jalonnent les siècles, faisant revivre devant vos yeux les échos lointains du passé.
Rendez-vous au parking vieille ville
Durée 1h30
Tarifs Adultes 6€ Enfants 6 à 15 ans 3€ Enfants 0 à 5 ans gratuit.
Accessible sauf entrée de l’abbatiale (marches). .
rue du Lion d’Or Parking Vieille Ville Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 15 71 accueil@terresdecorreze.com
